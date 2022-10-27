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Новости 15:04

Бывший и.о. главы управления Следкома по Петербургу перешел на работу в Смольный

фото ЗакС политика Бывший и.о. главы управления Следкома по Петербургу перешел на работу в Смольный

Новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга стал Андрей Голомбиевский. Информация об этом появилась на сайте органа власти. В пресс-службе комитета ЗАКС.Ру сообщили, что Голомбиевский начал работать в новой должности 26 октября.

Ранее он был заместителем председателя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. В конце 2021 - начале 2022 годов временно исполнял обязанности руководителя петербургского Следкома.

Направления, которые будет курировать новый заместитель председателя, определят в ближайшее время, уточнили в пресс-службе комитета.

Свою карьеру Голомбиевский начал в 1995 году с должности следователя прокуратуры города Свободного Амурской области. С 2007 по 2011 год работал руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Амурской области.

В 2011 – 2017 годах занимал должность руководителя следственного управления Следственного комитета по Амурской области. В петербургском управлении Следкома работал с августа 2017 года.

Напомним, 21 октября врио главы комитета по вопросам законности назначили Михаила Соболева. До недавнего времени он руководил ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.


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