Комтранс допустил введение различных тарифов на платную парковку в зависимости от района

Изменение стоимости тарифов на платную парковку пока не планируется, заявил 27 октября замглавы петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Как передает телеканал "78", чиновник уточнил, что в 2023 году увеличения расценок ждать не следует.

При этом Ваньчков уточнил, что сейчас в городе действует единый тариф для автомобилистов, однако с течением времени ситуация может поменяться. По его словам, пересмотр подхода станет возможен после того, как в зону платной парковки войдут все запланированные районы города. После этого следует ждать дифференциации тарифов в зависимости от того, как распределятся транспортные потоки, сообщила "Фонтанка".

Отметим, что очередное расширение зоны платной парковки состоится в Петербурге уже на следующей неделе. С 1 ноября в нее войдут 153 улицы в Адмиралтейском районе.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"