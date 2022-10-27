Климов обвинил "недругов" в передергивании фактов из-за сообщений о возможности признания эмигрантов иноагентами

Сенатор Андрей Климов решил уточнить свои слова о возможности признания иностранными агентами россиян, покинувших страну в связи со спецоперацией. По его словам, реплика была выдернута из контекста, а смысл сказанного был искажен.

"Сегодня получил ещё один пример того, как недруги передергивают факты и разгоняют слухи", — написал Климов в своем Telegram-канале 27 октября.

В своем посте сенатор уточнил, что, отвечая на брифинге в четверг касательно иноагентского статуса для уехавших из страны, он "ответил то, что говорил минимум полгода подряд". Суть ответа сводится к тому, что для попадания в список иноагентов лицо должно получать поддержку от иностранных структур и заниматься при этом определенными видами деятельности, включая занятие политикой. Минюст же может включить человека в соответствующий перечень "только при сочетании этих факторов".

"От этого тезиса кто-то решил оставить лишь то, что выехавший из РФ может стать иноагентом, — пожаловался Климов. — Подобное расширенное толкование тут же стали тиражировать, додумывать, переиначивать. В итоге - лавина звонков понапрасну взбаламученных журналистов и куча нелепых комментариев".

Член Совфеда также заявил, что "закон надо читать, а не дезориентировать публику", и рекомендовал "призадуматься" тем, кто "работают под иностранным влиянием" и занимаются при этом политической деятельностью.

Ранее в СМИ появилась информация о выступлении Климова, в котором тот рассуждал об уехавших за границу россиянах в контексте признания их иноагентами. Комментируя известие, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания "частным мнением" сенатора, а коллега Климова Андрей Клишас призвал членов Совфеда "сдерживать полет фантазии".

Фото: Telegram-канал "Русский Акцент"