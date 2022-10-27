Строительство развязки с Кудрово на Мурманском шоссе отложили из-за участка земли, принадлежащего IKEA

Возведение второго путепровода на Мурманском шоссе, который бы связал магистраль с Кудрово, временно отложат из-за участка земли, который принадлежит шведской компании IKEA, информирует "МК в Ленобласти".

Геодезисты намеревались поставить строительный городок на отрезке дороги по соседству с закрывшимся магазином, однако представители компании выразили протест, так как земля принадлежит им.

В связи с возникшей ситуацией строители обратились за помощью к региональным властям. Решением вопроса может стать публичный сервитут на "шведскую" землю, чтобы получить ее без выкупа. Поставить точку в споре должны власти посёлка имени Свердлова, у которых есть три дня на ответ.

Напомним, Ленобласть заключила контракт на строительство развязки между Мурманским шоссе и Кудрово в конце июля.

Фото: "Админка Ленобласти" / Telegram