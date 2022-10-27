Туристический форум состоится в Петербурге в ноябре

В Петербурге с 9 по 11 ноября пройдет Международный туристический форум Travel Hub "Содружество" с участием представителей стран СНГ, сообщило 27 октября ТАСС со ссылкой на главу комитета Заксобрания по туристской индустрии Елену Рахову.

По словам Раховой, площадкой форума станет Таврический дворец, в котором располагается штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. "Представители стран СНГ будут говорить о туризме. Медицинский туризм, экологический туризм, цифровизация в туриндустрии, новые маршруты и турпродукты", - перечислила депутат темы грядущего мероприятия.

Как ожидается, в работе форума примут участие представители госструктур, бизнеса и некоммерческих организаций. Среди прочего, обсуждаться будет вопрос развития связей в условиях частичного закрытия границ и ухода с рынка ряда международных игроков. "Мы там выступаем с очень интересным проектом о свадебном туризме — будем презентовать его", - добавила Рахова.

Ранее Министерство культуры отменило в этом году Петербургский международный культурный форум. Причиной такого решения чиновники назвали неуместность форума "в текущей ситуации".