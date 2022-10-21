Минкульт отменил проведение Петербургского культурного форума в этом году

Санкт-Петербургский международный культурный форум не состоится в этом году, сообщило вечером 21 октября ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства культуры. Из заявления следует, что ведомство не находит уместным проведение мероприятия на фоне "текущей ситуации" в России.

"В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене", — цитирует сообщение Минкульта ТАСС.

В министерстве выразили надежду на то, что в 2023 году провести форум все же получится. "Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году", — говорится в заявлении ведомства.

Петербургский международный культурный форум должен был пройти в период с 10 по 12 ноября. До этого в течение двух лет мероприятие не проводилось в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня же Минкульт выступил с заявлением, что полагает "абсолютно логичным" исчезновение имен уехавших из России авторов с театральных афиш. Перед этим писатель Борис Акунин рассказал, что его имя пропало с сайтов Александринского театра и Российского академического молодежного театра, где идут постановки по его пьесам.