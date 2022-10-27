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Новости 17:35

Глава Псковской области сообщил о покупке двух "Тигров" на "Авито" для нужд СВО

фото ЗакС политика Глава Псковской области сообщил о покупке двух "Тигров" на "Авито" для нужд СВО

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников сообщил о покупке двух бронеавтомобилей "Тигр", которые будут отправлены в зону специальной военной операции (СВО) для нужд региональной дивизии, передаёт "Псковская лента новостей" в своём Telegram-канале. 

По словам регионального главы, спецтранспорт был куплен властями на коммерческой площадке "Авито".

"У нас регион небогатый. Неправильно, если мы будем покупать то, что будет потом пылиться на складах, - аргументирует Ведерников. - Поэтому мы договорились с комдивом 76-й дивизии о конкретных позициях, в чем есть действительно потребность на передовой. Нужна мобильная бронированная техника. Сейчас нашли два "Тигра" на "Авито" - купили".

Ранее сообщалось, что на границе в Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации.


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