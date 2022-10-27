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Новости 17:58

Каждый десятый петербургский водитель избегает поездок в центр, чтобы не платить за парковку

фото ЗакС политика Каждый десятый петербургский водитель избегает поездок в центр, чтобы не платить за парковку

Петербургские водители, опрошенные командой "Ситидрайва" и VK, предпочитают отказаться от поездок в центр на своих машинах, чтобы избежать платных парковок: так ответили 10% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (60%) полагают, что водителям с личными авто непросто решать вопрос с парковкой. Ещё 40% уверены, что вопрос решён не до конца и проработан недостаточно. Не все автомобилисты желают тратить деньги на платную стоянку: свыше 80% респондентов заявили о том, что стараются её избегать.

Также 54% петербуржцев сообщили, что перед поездкой в центр оставляют свои автомобили дома либо на ближайшей к нему бесплатной парковке. Арендованным парковочным местом при этом располагают 22% участников опроса.

Ввиду расширения зоны платной парковки всё больше водителей (70%) пересаживаются на каршеринг, другие - на общественный транспорт или пользуются прокатом электросамокатов.

Напомним, с 1 ноября в Адмиралтейском районе начинает работать зона платной парковки, которая охватит 153 адреса.


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