Смольный намерен допустить изменение условий контрактов из-за мобилизации

Правительство Петербурга собирается разрешить менять по соглашению сторон условия госконтрактов в связи с мобилизацией, следует из проекта соответствующего постановления, опубликованного 27 октября на сайте городской администрации для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации", — говорится в проекте постановления.

Ранее в четверг депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении возможность призыва в рамках мобилизации граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за совершение тяжких преступлений, установили правила прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации и приравняли добровольцев к военнослужащим по контракту.