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Новости 9:04

Беглов упрекнул состоящих на воинском учете в непредоставлении сведений о себе

фото ЗакС политика Беглов упрекнул состоящих на воинском учете в непредоставлении сведений о себе

Губернатор Петербурга Александр Беглов порассуждал о проблемах и ошибках, связанных с частичной мобилизацией, и возложил часть ответственности за них на мужчин, состоящих на воинском учете. Военкоматы, по мысли Беглова, опираются на неверные данные из-за того, что горожане оперативно не предоставляют новую информацию о себе.

"По закону о воинской обязанности граждане, состоящие на воинском учёте, обязаны в двухнедельный срок сообщать в военкомат об изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии здоровья в случае инвалидности, по поводу места работы или учёбы, какие должности занимают", - произнес он в эфире канала "78".

Аналогичные нарушения, по сведениям губернатора, допускали и некоторые работодатели тех, кто на сегодняшний день подлежит мобилизации: военкоматы полагаются на определенный список предприятий с сотрудниками, подлежащими призыву.

"Если все эти списки сверены, то тогда проблем никаких нет. А сегодня получается, что эти списки не сверены", - констатировал чиновник.

Впрочем, в своей оценке ситуации глава города сделал некоторую скидку на то, что мобилизационных мероприятий в городе не проводилось около восьми десятилетий.

Отметим, что в начале прошлой недели Беглов поменял начальника мобилизационного управления. Теперь эту должность в городской администрации занимает Владимир Буянов.


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Беглов Александр Дмитриевич 




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