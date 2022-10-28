Матвиенко пообещала, что РФ поспособствует миру между Арменией и Азербайджаном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила главу азербайджанского парламента Сагибу Гафарову, что Россия не перестанет прилагать усилий для подписания нового мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Участия в достижении цели, по ее словам, следует ожидать и от российских депутатов.

"Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие для того, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора", - приводит ее слова "Интерфакс".

Матвиенко считает, что оба враждующих государства "должны найти в итоге решения по демаркации границы и по проблемным вопросам".

Напомним, что после почти двух лет выполнения соглашения о перемирии в сентябре нынешнего года Армения пожаловалась России, ОДКБ и Совбезу ООН на обстрелы своей территории со стороны Азербайджана. В отличие от январских беспорядков в Казахстане, в зону армяно-азербайджанского конфликта миротворческий контингент ОДКБ до сих пор не введен.