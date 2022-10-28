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Новости 10:25

В Роспатент подали заявку на регистрацию нового логотипа для бывших ресторанов KFC

фото ЗакС политика В Роспатент подали заявку на регистрацию нового логотипа для бывших ресторанов KFC

Роспатент получил заявку от компании "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс", которая хочет зарегистрировать новый логотип для сети бывших ресторанов быстрого питания KFC, а также новые товарные знаки Rostic's и "Ростмастер". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы", - рассказали в ведомстве.

На следующей стадии чиновники проверят документацию на ее соответствие законодательству.

Напомним, что в марте Yum! Brands объявила о закрытии семидесяти точек KFC в России. В начале нынешней недели было объявлено об их продаже ижевскому франчайзи "Смарт Сервис". Новый владелец обязан произвести ребрендиг сети общепита и сохранить за прежними сотрудниками рабочие места.


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