Бельский: Мобилизацию в Петербурге закончат до воскресенья

Спикер петербургского парламента Александр Бельский назвал в качестве возможной даты завершения всех мобилизационных мероприятий в городе 30 октября.

"По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья", - произнес он в интервью радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Накануне вечером губернатор Александр Беглов посетовал, что соостоящие на воинском учете горожане и их работодатели часто не склонны передавать военкоматам изменившиеся сведения о гражданах, подлежащих частичной мобилизации. Из-за этого в ходе призыва совершаются ошибки.