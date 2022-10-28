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Новости 10:46

Бельский: Мобилизацию в Петербурге закончат до воскресенья

фото ЗакС политика Бельский: Мобилизацию в Петербурге закончат до воскресенья

Спикер петербургского парламента Александр Бельский назвал в качестве возможной даты завершения всех мобилизационных мероприятий в городе 30 октября.

"По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья", - произнес он в интервью радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Накануне вечером губернатор Александр Беглов посетовал, что соостоящие на воинском учете горожане и их работодатели часто не склонны передавать военкоматам изменившиеся сведения о гражданах, подлежащих частичной мобилизации. Из-за этого в ходе призыва совершаются ошибки.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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