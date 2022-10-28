Думский эсер собрался обязать артистов выступать в агитбригадах

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев анонсировал создание законопроекта об обязанности артистов государственных театров, получающих деньги из бюджета, вступать в агитационные бригады, сообщило 28 октября РИА "Новости".

"Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов", — высказался парламентарий в беседе с информагентством и уточнил, что соответствующий законопроект будет разработан.

При этом Гусев высказался против получения "государственных денег" деятелями культуры, если те высказываются "против политики государства". "Все те, кто получают государственные деньги в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать эти деньги получать", — заявил он.

Накануне Госдума одобрила в третьем чтении закон, позволяющий мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений.