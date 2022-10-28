Дерипаска посулил России "букет экономических и социальных проблем" при сохранении экономического курса

Миллиардер Олег Дерипаска заявил 28 октября о необходимости "важных своевременных решений" в российской экономике на фоне глобальной рецессии. Их отсутствие способно привести к "серьезным проблемам с занятостью и доходами населения", полагает предприниматель.

"До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5 %, не проведём программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 триллионов рублей — мы не сможем запустить экономический рост", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Дерипаски.

По мнению миллиардера, граждане и бизнес не станут брать "кабально дорогие" кредиты, а "запредельно высокий курс рубля" отвратит иностранных инвесторов, в результате чего все попытки добиться экономического роста в России "пойдут прахом".

"Не будет никакого экономического подъёма в стране с таким высоким по стоимости долгом (не забываем ещё про серьезную обузу для бизнеса и экономики в виде изживших себя судебной и правоохранительной систем). Ведь налетим уже до конца следующего года по полной на новый, так сказать, букет экономических и социальных проблем", — резюмировал бизнесмен.

Это не первый случай, когда Дерипаска высказывается относительно происходящего в России. В апреле он высказывался о необходимости сокращения госаппарата в два раза.

Фото: Telegram-канал "Дерипаска"