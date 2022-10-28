Спустя год суд прекратил дело о распитии в отношении трезвого другоросса

Выборгский районный суд Петербурга 27 октября прекратил дело в отношении сторонника "Другой России Э.В. Лимонова" Андрея Милюка, которого обвиняли в распитии спиртного в общественных местах (ст. 20.20 КоАП) в ноябре 2021 года, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. Суд не нашел состава преступления.

Милюка задержали 7 ноября, после мероприятия, приуроченного к 104-й годовщине Октябрьской революции, вместе с единомышленниками. "Лимоновца" оштрафовали на 1000 рублей за распитие, хотя по результатам освидетельствования в крови оппозиционера алкоголя не оказалось. Оспорить штраф удалось лишь в Городском суде, который обязал районный суд пересмотреть протокол.

Ранее было прекращено дело в отношении координатора петербургских другороссов Андрея Дмитриева. Его задержали в тот же вечер 7 ноября.

Константин Леньков