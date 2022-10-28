Областные чиновники съездили в Кострому за сведениями для выплат мобилизованным

Сотрудники комитета Ленобласти по социальной защите съездили в Кострому для уточнения сведений о мобилизованных гражданах, переведенных туда на формирование, сообщила пресс-служба региональной администрации 28 октября. Как уточняется, целью вояжа стало "ускорение выплаты материальной поддержки мобилизованным из Ленобласти".

По словам главы комитета по соцзащите Анастасии Толмачевой, 25 октября специалисты работали на месте собирая и сверяя информацию от мобилизованных. Позже эти сведения были переданы в военкомат.

"По итогам выезда подготовлены реестры, которые 27 октября заверены военным комиссариатом Ленобласти. Выплаты мобилизованным будут сегодня направлены в банк Центром соцзащиты", — рассказала чиновница.

Накануне петербургский губернатор Александр Беглов связал часть ошибок при частичной мобилизации с нежеланием граждан вовремя предоставлять военкоматам сведения о себе.