"Ъ": ЕР определилась с обладателем мандата умершего депутата Госдумы Петрунина

Место скончавшегося депутата Госдумы от "Единой России" Николая Петрунина займет Андрей Парфенов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в партии. Парфенов работает штатным технологом единороссов, а раньше был заместителем начальника партийного исполкома.

Как пояснили собеседники газеты, претендентов на освободившийся мандат было трое: помимо Парфенова, называют кандидатуру Александра Сидякина (заместитель секретаря генсовета ЕР) и Александра Рема (лидер фракции ЕР в Тульской областной думе).

Полномочия Петрунина, скончавшегося 12 октября в возрасте 46 лет, депутаты официально прекратили на прошлой неделе.

UPD 14:58 Состоявшуюся передачу мандата Петрунина Парфенову подтвердил в своем Telegram-канале секретарь генсовета "ЕдРа" Андрей Турчак