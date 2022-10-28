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Новости 15:46

Петербургскому фотографу назначили штраф и арест за краску на портрете Героя России

фото ЗакС политика Петербургскому фотографу назначили штраф и арест за краску на портрете Героя России

Московский районный суд Петербурга 28 октября оштрафовал фотографа Яна Фегеле на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили в пресс-службе судов. Мужчина облил красной краской билборд с изображением Героя России на Московском проспекте. Фегеле также арестовали на сутки за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). 

Инцидент, за который осудили Фегеле, произошел поздним вечером 17 октября. В пресс-службе сообщили, что он "демонстративно нанес краску красного цвета" на рекламный щит с портретом подполковника Вячеслава Кабицкого. Ущерб собственнику щита составил 18,6 тысяч рублей. 

Арестованный признал вину. Он объяснил поступок своей пацифистской позицией.

Ранее издание "Фонтанка" писало, что правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В середине сентября "Коммерсантъ" сообщал о похожих случаях в других регионах. Там из-за испорченных баннеров с военными силовики заводили дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных (ст. 280.3 УК). 

Константин Леньков


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