Петербургскому фотографу назначили штраф и арест за краску на портрете Героя России

Московский районный суд Петербурга 28 октября оштрафовал фотографа Яна Фегеле на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили в пресс-службе судов. Мужчина облил красной краской билборд с изображением Героя России на Московском проспекте. Фегеле также арестовали на сутки за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

Инцидент, за который осудили Фегеле, произошел поздним вечером 17 октября. В пресс-службе сообщили, что он "демонстративно нанес краску красного цвета" на рекламный щит с портретом подполковника Вячеслава Кабицкого. Ущерб собственнику щита составил 18,6 тысяч рублей.

Арестованный признал вину. Он объяснил поступок своей пацифистской позицией.

Ранее издание "Фонтанка" писало, что правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В середине сентября "Коммерсантъ" сообщал о похожих случаях в других регионах. Там из-за испорченных баннеров с военными силовики заводили дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных (ст. 280.3 УК).

Константин Леньков