В Госдуму внесен законопроект о приостановке судебных производств против мобилизованных россиян

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств незамедлительно мобилизации россиян или записи их в добровольцы, написал 28 октября в своем Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени", — указал Турчак, указав, что в этот период люди уже находятся в воинских частях и не могут появляться в суде.

Также авторы проекта намерены унифицировать Гражданский, Арбитражный и Административный кодексы в части трактовки, при каких обстоятельствах производство должно быть остановлено. Законопроект призван обеспечить равными процессуальными правами мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ и других органов, указал единоросс.

По заявлению Турчака, за рамки инициативы выведены выплата алиментов и компенсации в связи со смертью кормильца. "Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок", — написал он.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон о мобилизации граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.