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Новости 16:59

Петербуржцы продолжают оспаривать штрафы за неявку по повестке

фото ЗакС политика Петербуржцы продолжают оспаривать штрафы за неявку по повестке

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал жалобу еще одного петербуржца, несогласного со штрафом, который выписал ему военный комиссар. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Никиту Журбу оштрафовали на 500 рублей за то, что он не явился в военкомат в назначенный час.

Между тем, отмечается, что Журба уже дважды приходил в военное учреждение по разным повесткам в даты, которые были в них указаны. Несмотря на это, после двух визитов он получил заказное письмо, в котором содержался административный протокол по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Журба утверждает, что документ содержит ошибки и исправления. Свое дело подлежащий частичной мобилизации гражданин просит закрыть, а штраф - отменить.

В среду Петроградским районным судом была зарегистрирована первая подобная жалоба. Всего исков от петербуржцев, связанных с частичной мобилизацией, согласно последней статистике поступило 70.


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