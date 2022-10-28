Петербуржцы продолжают оспаривать штрафы за неявку по повестке

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал жалобу еще одного петербуржца, несогласного со штрафом, который выписал ему военный комиссар. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Никиту Журбу оштрафовали на 500 рублей за то, что он не явился в военкомат в назначенный час.

Между тем, отмечается, что Журба уже дважды приходил в военное учреждение по разным повесткам в даты, которые были в них указаны. Несмотря на это, после двух визитов он получил заказное письмо, в котором содержался административный протокол по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Журба утверждает, что документ содержит ошибки и исправления. Свое дело подлежащий частичной мобилизации гражданин просит закрыть, а штраф - отменить.

В среду Петроградским районным судом была зарегистрирована первая подобная жалоба. Всего исков от петербуржцев, связанных с частичной мобилизацией, согласно последней статистике поступило 70.