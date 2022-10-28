Шойгу объявил о выполнении плана по частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ходе мобилизационных мероприятий. Поставленная главой государства цель, по его словам, уже достигнута: удалось мобилизовать 300 тысяч россиян.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание (300 тысяч человек) выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - доложил министр, чью встречу с Путиным показал телеканал "Россия 24".

Из частично мобилизованных, по данным Шойгу, 82 тысячи человек отправлены в зону проведения специальной военной операции. Ровно половина из них действует в составе боевых подразделений, а другая половина проходит подготовку. Средний возраст всех мобилизованных составил 35 лет.

Напомним, что частичная мобилизация стартовала утром 21 сентября, когда был подписан соответствующий указ президента.