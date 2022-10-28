Голикова: На каждого безработного в России приходится по четыре вакансии

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда в очередной раз поведала о снижении официальной безработицы, передает 28 октября пресс-служба правительства. По ее словам, в России стало на 11 тысяч безработных меньше, чем за неделю до этого.

"Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. В настоящий момент в центрах занятости зарегистрировано 579,3 тысячи безработных граждан — на 11 тысяч меньше, чем неделей ранее", — заявила вице-премьер.

Голикова также отметила, что сейчас на портале "Работа России" представлено 2,4 миллиона вакансий, что "в четыре раза больше, чем число зарегистрированных безработных".

Кроме того, чиновница сообщила о снижении количества работников в простое или режиме неполного рабочего дня или недели. Количество первых уменьшилось до 83,6 тысячи человек (неделей ранее сообщалось о 85,6 тысячах), вторых — до 96,3 тысячи человек (за неделю до этого их было 98,5 тысячи человек).