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Новости 14:59

Голикова насчитала менее 600 тысяч официально признанных безработными граждан

фото ЗакС политика Голикова насчитала менее 600 тысяч официально признанных безработными граждан

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила официальные цифры безработицы в России в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда, рассказала пресс-служба правительства. Согласно заявлению чиновницы, количество безработных, а также работников в простое или в режиме неполного дня сократилось за неделю.

Ситуацию на рынке труда Голикова назвала "стабильной", объяснив это в том числе профилактическими мерами по поддержке занятости. "Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних недель сохраняется на уровне 0,8%. В центрах занятости зарегистрировано 590,3 тысячи безработных граждан — на 12 тысяч меньше, чем неделей ранее", — заявила она.

По словам вице-премьера, количество работников в простое снизилось за неделю до 85,6 тысячи человек, а количество людей в режиме неполного рабочего дня или недели — до 98,5 тысячи человек.

Сегодня же появилась информация о планах южнокорейской компании LG перевести производство из России в Казахстан или Узбекистан. До этого стало известно о закрытии в Ленобласти производства португало-английской компании Logoplaste.


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