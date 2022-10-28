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Новости 18:36

Путин распорядился модернизировать работу военкоматов

фото ЗакС политика Путин распорядился модернизировать работу военкоматов

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу поручил модернизировать всю работу военных комиссариатов, сообщило РИА "Новости". При этом он добавил, что ошибки были неизбежны ввиду того, что мобилизация в стране давно не проводилась.

"Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — заявил Путин.

На прошедшей встрече Шойгу доложил Путину о выполнении плана по частичной мобилизации граждан. По его словам, за прошедшее время удалось мобилизовать 300 тысяч человек, из которых 82 тысячи уже доставлены в зону проведения спецоперации.


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