Бюджетная комиссия Смольного не поддержала поправку "Яблока" по бюджету

Бюджетная комиссия при губернаторе Петербурга рассмотрела поправки депутатов к корректировке бюджета на 2022 год, сообщила пресс-служба администрации города. Там уточнили, что обсуждение проходило под руководством вице-губернатора по финансам Алексея Корабельникова.

В пресс-службе рассказали, что комиссия не поддержала две поправки депутатов. Речь идет о предложениях парламентария от "Единой России" Александра Кущака о выделении дополнительных денег на культурные мероприятия и фракции "Яблоко" об увеличении расходов на расселение коммунальных квартира на 1 млрд рублей за счет сокращения резервного фонда. Последнее комиссия не стала согласовывать из-за позиции Жилкома, уточнили в пресс-службе:

"Из-за отсутствия расчетов и обоснований, а также в силу позиции Жилищного комитета о невозможности освоения указанных расходов до конца года, комиссия приняла решение рекомендовать Губернатору Санкт-Петербурга не поддерживать указанную поправку".

При этом, комиссия поддержала поправку бюджетно-финансового комитета (БФК) Законодательного собрания. Там предложили перераспределить деньги между объектами адресной инвестиционной программы на создание магистрали М-32 на участке М-49 до Приморского шоссе.

Напомним, предложение фракции "Яблока" ранее на БФК озвучил депутат от партии Борис Вишневский. Члены комиссии, в том числе "единороссы", идею поддержали.

София Саттарова