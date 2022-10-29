Максима Каца* объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск политика и блогера Максима Каца*, а также сооснователя движения "Диссернет" Андрея Заякина, на что обратило внимание издание "Медиазона"**.

Заякин стал фигурантом дела о финансировании экстремистских организаций (ч. 1 ст. 282.3 УК): ему вменили перевод денег структурам Алексея Навального уже после их запрета их на территории России. В качестве меры пресечения суд два месяца назад избрал для него запрет определенных действий.

В августе на YouTube-канале "А поговорить?" вышло интервью с Кацем*, в котором он рассказал, что уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. О его уголовном преследовании ранее ничего не сообщалось. В список иноагентов его внесли в июле.

*Минюст внес Максима Каца в реестр физлиц-иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента