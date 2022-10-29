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Новости 11:59

С начала года росгвардейцы в Петербурге задержали более 400 подозреваемых

фото ЗакС политика С начала года росгвардейцы в Петербурге задержали более 400 подозреваемых

В день 70-летия вневедомственной охраны начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти Владимир Тихонов поделился некоторыми статистическими данными о работе силовиков в регионе в 2022 году. 

В интервью "Петербургскому дневнику" полковник полиции рассказал, что сотрудники Росгвардии с начала года смогли задержать 402 подозреваемых по различным уголовным делам. За это же время они совершили около 62 тысяч выездов по сигналу "тревога" и пресекли почти 400 тысяч краж.

По его наблюдениям, преступность обычно подскакивает в праздничные дни. Однако Тихонов видит и другую закономерность: количество краж в городе снижается.


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