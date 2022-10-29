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Новости 16:13

Ольга Бузова посетила Донбасс

фото ЗакС политика Ольга Бузова посетила Донбасс

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заметили на территории Донецкой народной республики. Видеозаписи с ее участием, на которых знаменитость помогает разгружать гуманитарную помощь, появились, в частности, в сообществе "ВКонтакте" под названием "Типичный Донецк".

"В ближайшем будущем планируется открытие организаций, чтобы детки могли отдыхать… Досуговых центров. Хочется видеть в глазах детей счастье, радость, потому что детство не вернуть", - произносит певица на видео.

Бузова считает, что в отличие от людей, ограничивающихся словами, она занята в Донбассе реальным делом.

фото: ВКонтакте / YouTube (скриншот)


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