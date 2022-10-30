На "Госуслугах" Петербурга появилась информация для семей мобилизованных

Для членов семей мобилизованных запустили специальную страницу на портале "Госуслуг" Петербурга: там они могут получить всю необходимую информацию о мерах поддержки призывников, известили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Перейти на страницу можно из раздела "Полезная информация". Уточняется, что в дальнейшем на ней будут размещать новые сведения о мобилизации.

Напомним, что на сегодняшний день для семей мобилизованных доступны следующие меры поддержки: бесплатное питание и льготный проезд для детей; путёвки в оздоровительные лагеря и освобождение от платы за детсад.

Добавим также, ранее петербургское управление Следственного комитета запустило горячую линию для участников военной спецоперации, а также их семей.