Умер петербургский коммунист и бывший губернатор Камчатской области Машковцев

На 76-м году жизни скончался губернатор Камчатской области 2000–2007 годов Михаил Машковцев, сообщили вечером 29 октября его однопартийцы из "Коммунистов России".

"Коммунисты и редакция сайта выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Борисовича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно", - говорится на сайте КПКР.

С июня Машковцев жаловался в соцсетях на серьезные проблемы со здоровьем. 25 сентября он писал об обострении астмы и просил помощи специалистов.

Машковцев родился в Минске в 1947 году. Закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. В 1980-е уехал работать на Камчатку. Долгое время не мог вступить в партию из-за "диссидентской" критики номенклатуры. В КПСС Машковцева приняли только в 1989 году. Через четыре года стал членом КПРФ.

Был депутатом городского совета Петропавловск-Камчатского, помощником депутата Госдумы Геннадия Селезнёва. В апреле 1995 года стал спикером Законодательного собрания Камчатской области. В 2000 году победил на выборах губернатора Камчатской области. Через четыре года снова избрался главой региона. Машковцев был инициатором объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край. В мае 2007 года подал в отставку.

После недолгой работы советником руководителя президентской администрации Сергея Собянина вернулся в Петербург и вступил в партию "Коммунисты России". Был секретарем ЦК по идеологической работе и главным редактором партийной газеты. Входил в парламентский пул журналистов при Заксобрании Петербурга. Принимал активное участие в кампании против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В 2019 году "Коммунисты России" выдвинули Машковцева в губернаторы Петербурга. Однако он не смог пройти "муниципальный фильтр" и зарегистрироваться губернатором.