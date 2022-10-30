Мобилизованные из Ленобласти отправились в районы боевого слаживания

Мобилизованные граждане, проходившие обучение на полигоне в Ленинградской области, отправились в районы боевого слаживания, известили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Призывники доберутся до мест назначения по железной дороге. Перед этим на полигоне прошёл строевой смотр, во время которого у мужчин проверили наличие необходимых для СВО вещей и вооружения.

"На практических занятиях военнослужащие занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке", — отчитались в Минобороны.

Напомним, в конце прошлой неделе глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении плана по частичной мобилизации, в ходе которого удалось собрать 300 тысяч призывников. Из этого количества, уточнил министр, в зону СВО отправили 82 тысячи человек.