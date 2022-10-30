Мариупольские школьники приехали в Петербург на осенние каникулы

Школьники из Мариуполя проведут осенние каникулы в Северной столице, известил у себя в Telegram-канале петербургский глава Александр Беглов. Жить и отдыхать дети будут в лагере "Молодёжный".

Для школьников подготовили различные экскурсии и другие познавательные мероприятия, поделился Беглов. Сначала детям покажут город, затем отвезут на "Зенит Арену" и в цирк на Фонтанке.

"А завершит каникулы юбилейное шоу Евгения Плющенко в Ледовом дворце, где ребята смогут после спектакля пообщаться с нашим выдающимся спортсменом", – поведал о планах градоначальник.

Также Беглов сообщил, что мариупольским школьникам нравится проводить досуг в Петербурге, поэтому в городе на Неве их ждут не только осенью, но и на зимних каникулах.

Напомним, что Мариуполь, как город-побратим Северной столицы, восстанавливается за счёт средств из резервного фонда.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова