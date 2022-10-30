Мобильный пункт вакцинации от гриппа у "Ладожской" прекратит работу 1 ноября

Развёрнутый у станции петербургского метрополитена "Ладожская" мобильный пункт вакцинации от гриппа прекратит свою работу во вторник, 1 ноября, известили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. Решение обусловлено снижением интереса к данному виду прививочной кампании.

"Сегодня мы видим, что посещаемость мобильного пункта у „Ладожской" снизилась, поэтому было принято решение данный пункт закрыть с 1 ноября. Для тех, кому актуально сделать прививку — в каждом поликлиническом отделении есть такая возможность, бесплатно", — поделился главврач городской поликлиники № 107 Игорь Архипов.

В то же время в райадминистрации отметили, что прививочный пункт у "Новочеркасской" продолжит работу. Он будет открыт по будним дням с 16:00 до 19:30, а по субботам — с 10:00 до 14:00. В воскресенье — выходной.

Ранее сообщалось, что Петербург начал сворачивать места для больных COVID-19.