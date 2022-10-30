ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:08

Мобильный пункт вакцинации от гриппа у "Ладожской" прекратит работу 1 ноября

фото ЗакС политика Мобильный пункт вакцинации от гриппа у "Ладожской" прекратит работу 1 ноября

Развёрнутый у станции петербургского метрополитена "Ладожская" мобильный пункт вакцинации от гриппа прекратит свою работу во вторник, 1 ноября, известили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. Решение обусловлено снижением интереса к данному виду прививочной кампании.

"Сегодня мы видим, что посещаемость мобильного пункта у „Ладожской" снизилась, поэтому было принято решение данный пункт закрыть с 1 ноября. Для тех, кому актуально сделать прививку — в каждом поликлиническом отделении есть такая возможность, бесплатно", — поделился главврач городской поликлиники № 107 Игорь Архипов.

В то же время в райадминистрации отметили, что прививочный пункт у "Новочеркасской" продолжит работу. Он будет открыт по будним дням с 16:00 до 19:30, а по субботам — с 10:00 до 14:00. В воскресенье — выходной.

Ранее сообщалось, что Петербург начал сворачивать места для больных COVID-19.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама