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Новости 9:28

С 1 ноября на срочную службу призовут 120 тысяч россиян

фото ЗакС политика С 1 ноября на срочную службу призовут 120 тысяч россиян

В текущем году из-за проводимой на Украине военной спецоперации и частичной мобилизации в России уменьшится количество мужчин, которых призовут на срочную службу с 1 ноября, поделился в разговоре с "Красной звездой" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Ключевая особенность грядущей призывной кампании — сокращение общего количества новобранцев, отметил военный.

"Этой осенью призыву на срочную военную службу подлежат 120 тысяч человек — на 7,5 тысяч меньше, чем осенью прошлого года. Граждане, призванные на военную службу <...> не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", — подчеркнул Бурдинский.

Отдельно генерал отметил, что срочников не станут распределять по военным частям, которые располагаются в недавно присоединённых к РФ территориях.

Напомним, в конце прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении плана по частичной мобилизации, в ходе которого удалось собрать 300 тысяч призывников. Из этого количества, уточнил министр, в зону СВО отправили 82 тысячи человек.


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