Дипломатам пока не удалось найти родственников погибшей в давке в Сеуле петербурженки

Тело погибшей в Сеуле жительницы Петербурга, также как и других трёх россиянок, доставят в Приморский край на пароме, известил глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, чьи слова приводит ТАСС.

На данный момент известно, что родственники двух жительниц Приморья находятся в Южной Корее, а ещё одна жертва трагедии приехала в Сеул из Красноярска. Установить родных петербурженки пока не удалось, поделился Броварец.

"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские — одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", — рассказал дипломат.

Напомним, столпотворение в Сеуле, которое привело к трагедии, произошло в районе Итхэвон. Многотысячная толпа оказалась зажата в узком переулке, в результате чего люди стали давить друг друга. Погибли более 150 человек, в том числе четверо россиянок. Спасатели доставляли людей в больницы, однако многие гибли от остановки сердца.