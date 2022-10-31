Суд в Петербурге прекратил дело военного, задержанного на акции 21 сентября

Петербургский гарнизонный военный суд № 224 счёл невиновным военнослужащего, задержанного на протестной акции 21 сентября, уведомил "ОВД-Инфо"* представлявший интересы молодого человека адвокат Никита Сорокин.

Военного, гулявшего с девушкой, задержали более чем в километре от митинга у Исаакиевского собора. Его доставили в ОП № 35, где в его отношении составили административный протокол об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Судья вызвал на заседание полицейского, составлявшего протокол на военнослужащего. Силовик заявил, что протокол действительно подписал, однако в задержании не участвовал. Бланки, утверждает он, были заготовлены заранее его начальством.

Суд в итоге прекратил дело ввиду отсутствия состава правонарушения.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов