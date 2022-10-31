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Новости 12:56

Мэр Белгорода Антон Иванов расстаётся с занимаемой должностью

фото ЗакС политика Мэр Белгорода Антон Иванов расстаётся с занимаемой должностью

Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке, о чём сообщил в своём Telegram-канале. Уйти с поста управленец решил ввиду перехода на новую работу, какую – не уточнил.

Иванов отметил, что его решение одобрил региональный глава Вячеслав Гладков. Временным руководителем белгородской администрации назначен первый заммэра Валентин Демидов.

"Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу", - сказал напоследок Иванов.

Ранее, напомним, Владимир Путин ввёл в Белгородской области режим "среднего уровня реагирования".

Фото: Telegram-канал Антона Иванова


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