Дрозденко принял участие в траурной церемонии в память о погибших над Синайским полуостровом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на церемонии памяти погибших в катастрофе рейса Airbus A321-231 над Синайским полуостровом, произошедшем семь лет назад. Трагедия унесла жизни 224 человек, при этом 48 погибших были из Ленобласти.

"К сожалению, мы живем во времена террора, и мирные граждане гибнут, потому что решаются большие политические вопросы, или потому что кому-то не нравится чужая вера в Бога, или у кого-то просто закипает ненависть. Но ни одна причина не может быть оправданием гибели мирных людей", —заявил Дрозденко на траурном митинге на Румболовской горе во Всеволожске.

В своем Telegram-канале губернатор 47 региона выложил видеофрагмент своего выступления. "Ни одну причину нельзя привести в оправдание гибели мирных людей, — говорит он на записи. — На самом деле, боль не ушла и я всё время выступаю здесь со слезами в голосе, и то, что этот день нас всех собирает — это очень важно".

Стоит отметить, что о недопустимости убийства из-за разницы во взглядах Дрозденко заявил и в другом своем посте в Telegram, опубликованном 31 октября. Рассказывая об акции "Колокол памяти" в Ковалевском лесу на месте расстрела жертв политических репрессий, он написал: "Никогда нельзя допускать, чтобы политические споры доходили до массовых расстрелов и репрессий. Историю мы должны учить, в том числе, и по трагическим страницам".

Память жертв теракта над Синайским полуостровом почтил сегодня и петербургский губернатор Александр Беглов.

Рейс "Когалымавиа" разбился 31 октября 2015 года. Ответственность за это на себя взяли исламские террористы.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"