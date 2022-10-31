Смольный передал бойцам СВО ноутбуки, тепловые пушки и стиральные машины

Петербургский вице-губернатор Валерий Пикалёв от лица города передал задействованным в военной спецоперации бойцам автомобили повышенной проходимости, а также необходимые вещи по их заявкам, известил у себя в Telegram-канале градоначальник Александр Беглов.

- Вклад в дополнительную экипировку и оборудование вносит бизнес и обычные петербуржцы. Поддержка каждого - бесценна, - заявил губернатор.

Отдельно по заявкам командиров батальонов в дополнение к машинам власти города передали военным ноутбуки, стиральные машины, тепловые пушки и другую продукцию.

Днём ранее в Горизбиркоме Петербурга сообщили, что собрали две тонны гуманитарной помощи для Донбасса.