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Новости 16:27

Горизбирком Петербурга собрал две тонны гуманитарной помощи для Донбасса

фото ЗакС политика Горизбирком Петербурга собрал две тонны гуманитарной помощи для Донбасса

Городская избирательная комиссия Петербурга отчиталась о подготовке двух тонн гуманитарного груза для отправки на территорию Донбасса, известил у себя в Telegram-канале глава ГИК Максим Мейксин.

Собранные вещи передали "Центру международных гуманитарных связей", который занимается отправкой продукции в ЛДНР. Груз содержит в себе в том числе продукты питания длительного срока хранения, которые разделят на индивидуальные комплекты гумпомощи.

Напомним также, не так давно петербургский Госпиталь для ветеранов войн сообщал, что собрал для мобилизованных горожан необходимые для них вещи.


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