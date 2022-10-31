КГИОП внес в список памятников павильоны резервуара Петроградской фильтроозонной станции

Входные павильоны резервуара Петроградской фильтроозонной станции включены в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщили 31 в городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Как отмечается, распоряжение об этом отдал глава КГИОП Сергей Макаров.

Павильоны в неоклассическом стиле располагаются на Пеньковой улице на Петроградской стороне, поблизости от здания Нахимовского военно-морского училища. Постройки были возведены в 1912-1915 годах по проекту архитектора Мариана Перетятковича как часть наиболее технически оснащенного комплекса очистных сооружений в Петербурге начала XX века, где среди прочего применялось озонирование, уточнили в КГИОП.

Фасады обоих павильонов облицованы полированным гранитом и гранитными плитами, имитирующими необработанный камень. К обоим ведут одномаршевые лестницы из шести ступеней, в интерьерах частично сохранилось покрытие полов, вымощенных метлахской плиткой.

Фото: gov.spb.ru