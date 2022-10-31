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Новости 14:52

В Кремле пообещали "дополнительно" проинформировать касательно указа о завершении частичной мобилизации

фото ЗакС политика В Кремле пообещали "дополнительно" проинформировать касательно указа о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами рекомендовал ориентироваться на слова главы Минобороны Сергея Шойгу относительно завершения частичной мобилизации, передает 31 октября "Интерфакс". При этом он пообещал дополнительно сообщить в случае публикации соответствующего президентского указа.

"Мы проинформируем вас дополнительно", - заявил Песков.

На вопрос, может ли Минобороны направить в регионы новые мобилизационные задания ввиду того, что указ не опубликован, Песков апеллировал к словам Шойгу. "В данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться", - высказался он.

На прошлой неделе глава Минобороны заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о выполнении поставленного плана по частичной мобилизации в России. По его словам, по повесткам были призваны 300 тысяч человек, из которых 82 тысячи к тому моменту уже были направлены в зону спецоперации в Донбассе.


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