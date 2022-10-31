Уполномоченная по правам человека в Петербурге рассказала об основных жалобах мобилизованных

Омбудсмен Северной столицы Светлана Агапитова известила, что за последнее время в её аппарат поступило порядка 300 обращений, имеющих отношение к частичной мобилизации. Заявление уполномоченного по правам человека в городе прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге".

"Поступило около трёхсот письменных обращений в аппарат омбудсмена. Помогаем, где можем, или даем контакты районных администраций, номер горячей линии Минобороны, если вопрос не в нашей компетенции", — поделилась Агапитова.

Наиболее частые жалобы мобилизованных и членов их семей связаны с предоставлением выплат, уточнила омбудсмен. Она заверила, что все вопросы "на днях" будут решены. Мобилизованным, напомним, полагается единовременная выплата в 100 тысяч рублей, а добровольцам — 300 тысяч рублей.

Ранее в Смольном также рассказывали об основных жалобах призывников.