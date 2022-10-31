Охтинский мыс привлек внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку в связи с обращением общественников, недовольных планами застройки Охтинского мыса, говорится на странице приемной председателя СК во "ВКонтакте".

Как следует из текста сообщения, внимание Бастрыкина привлекло "публичное обращение группы инициативных жителей Санкт-Петербурга" в его адрес, размещенное в соцсетях. Авторы послания просили главу СК обратить внимание на планы застройки Охтинского мыса и выражали опасение, что их реализация губительно скажется на состоянии археологических памятников на этой территории.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой провести проверку по доводам, содержащимся в публичном обращении, о чем представить доклад", — говорится в сообщении ведомства.

Контроль за проведением проверки возложен на центральный аппарат СК.

В середине сентября Госстройнадзор выдал разрешение на строительство на Охтинском мысе общественно-делового комплекса "Газпромнефти" и исторического парка. Высота планируемых на участке построек составит 28 метров.