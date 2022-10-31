Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации

Министерство обороны РФ заявило о выполнении всех задач, поставленных частичной мобилизацией населения, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, передаёт ТАСС. Соответствующее поручение дал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Генеральный штаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября указание доложить о завершении мероприятий по частичному призыву граждан.

"В соответствии с указом все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток - прекращаются", - объявил Конашенков.

В дальнейшем комиссариаты будут принимать только заявления от добровольцев.

Напомним, в конце прошлой недели руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о выполнении плана по частичной мобилизации, в ходе которого удалось собрать 300 тысяч призывников. Из этого количества, уточнил министр, в зону СВО отправили 82 тысячи человек.