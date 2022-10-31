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Новости 17:45

Зимой 2022-2023 годов не планируется запускать программу "дворник-шеринг"

фото ЗакС политика Зимой 2022-2023 годов не планируется запускать программу "дворник-шеринг"

И.о. заместителя председателя жилищного комитета Денис Удод на заседании комиссии в Законодательном собрании 31 октября сообщил, что предстоящей зимой продолжения программы "дворник-шеринг" не планируется, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Прошлой зимой петербуржцам предлагали подработать в качестве дворников и платили за это до тысячи рублей в день. 

 ⁃ Пока в планах такой практики нет. Потому что те цифры, которые я называю... У нас сегодня 4224 дворника в наличии в управляющих организациях и подрядных организациях, которые сегодня работают по контрактам, - сказал Удод на заседании комиссии по городскому хозяйству в парламенте.

Он добавил, что ещё 4463 дворника планируется привлечь. Это 100% заполнение вакансий - этого количества людей должно хватать, заявил чиновник. Удод уточнил, что ведомство опирается на самый неблагоприятный прогноз при планировании деятельности.

София Саттарова


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