Глава СКР поручил изучить обстоятельства пожара в доме Фокина на Мясной улице

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим петербургским подчинённым поручение изучить обстоятельства пожара, который произошёл минувшей ночью в доходном доме Фокина на Мясной улице, информирует Telegarm-канал "Информационный центр СК России".

Признанное аварийным здание 1883 года постройки неоднократно становится источником локальных пожаров, невзирая на свой охранный статус. Градозащитники полагают, что из-за систематических возгораний здание станет непригодным для реставрации ввиду полного уничтожения внутренних перекрытий, исполненных в основном из дерева.

Ввиду изложенных выше фактов Бастрыкин дал указание выяснить причины, из-за которых здание снова могло гореть, и предоставить ему отчёт.