Модернизация библиотек в Петербурге продлится до 2025 года, заявил губернатор

Глава Петербурга Александр Беглов, выступая 31 октября по "Радио России", анонсировал завершение модернизации городской библиотечной сети в 2025 году и поделился планами потратить 140 миллиардов рублей на финансирование культуры.

"В 2025 году завершим очень важный проект по обновлению всей библиотечной сети Петербурга. В 2023 году модернизируем пять городских библиотек, в общей сложности охватим 21 библиотеку", — поделился планами Беглов.

По словам градоначальника, модернизация сети предполагает единый стандарт обслуживания. "Доступ откроется не только постоянным посетителям по единому читательскому билету, но всем горожанам по "Единой карте петербуржца" и "Единой карте школьника". Заработает единая сеть самообслуживания, сдать и получить книгу можно будет круглосуточно без обращения к сотрудникам. Ускорим обмен книгами между библиотеками города за счет автоматизированной сортировки", — пообещал он.

В целом же, по заявлению Беглова, сфера культуры должна будет получить "приоритетное финансирование" на направлении "Открытый город". Речь идет о выделении 140 миллиардов рублей за три года. "Введем восемь объектов, проведем капремонт в 52 учреждениях, завершим реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости, фасадов театра Ленсовета и других объектов", — озвучил намерения губернатор.

Сегодня же Беглов заявил о планах увеличить расходы на социальную сферу и сделать выплаты блокадникам к 80-летию операции "Искра".