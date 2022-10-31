Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Бизнесмен Олег Тиньков заявил 31 октября в соцсетях об отказе от российского гражданства. К тексту он приложил снимок документа с подтверждением его слов.

"Я официально отказался от российского гражданства", — написал Тиньков, уточнив, что "не может видеть все это" и не желает ассоциироваться с российским политическим строем. "Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить последние три года", — добавил он, очевидно, намекая на диагностированное у него в 2019 году онкологическое заболевание, о победе над которым сообщил в июле 2022 года.

Также Тиньков выразил надежду, что "все больше бизнесменов" последуют его примеру и, в частности, "бросят свои бизнесы и гражданство". На возможные упреки со стороны патриотической общественности предприниматель возразил, что сам является патриотом "в большей степени, чем они" и назвал себя "настоящим" героем России.

Тиньков стал пятым по счету крупным российским бизнесменом, отказавшимся от гражданства. До него так поступили Николай Сторонский, Тимур Турлов, Юрий Мильнер и Рубен Варданян.

Сегодня же суд в Подмосковье постановил лишить российского гражданства экоактивиста Аршака Макичяна.